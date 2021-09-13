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تعاني من صدمة نفسية.. وزيرة التضامن توجه بإنقاذ فتاة في مدينة السلام

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تعاني من صدمة نفسية.. وزيرة التضامن توجه بإنقاذ فتاة في مدينة السلام تعاني من صدمة نفسية.. وزيرة التضامن توجه بإنقاذ فتاة في مدينة السلام

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وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق «أطفال وكبار بلا ماوى» بإنقاذ فتاة متواجدة بمدينة السلام.

انتقل على الفور فريق الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة لبحث البلاغ وتم مقابلة الحالة، واتضح أنها تعاني من صدمة نفسية، ولم يتم التوصل منها إلى أي معلومات تفيد هويتها وحالتها متدهورة.

وأفاد المواطنون بأنها متواجدة منذ 15 يوما، ومن خلال دراسة الحالة اتضح أنها لا تعانى من اضطراب شديد ولا تظهر استجابات عدوانية، وتم كسب ثقة الحالة من الفريق استعدادا لنقلها إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وتم التنسيق مع مؤسسة «معانا» للرعاية الاجتماعية ونقلها على الفور لحمايتها من الشارع وسيتم استكمال الإجراءات من قبل فريق إدارة الحالة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي في 13 محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الاطفال والكبار بلا مأوى.

المصرى اليوم

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