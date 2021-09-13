«القاتل أقرب الناس للقتيل».. 3 جرائم بطلها «غدر الصحاب» ومفاجآت تكشف خيانات زوجية وغيرة

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«حتى أنت يا بروتس؟» عبارة منسوبة للإمبراطور الروماني يوليوس قيصر قالها لصديقه ماركوس بروتوس في لحظة اغتياله على يد رجال روما، بعدما اكتشف تورط صديقه في قتله، لا يعرف على وجه الدقة إذا قالها قيصر أم لا؟ لكنها عبارة أصبحت علامة مسجلة لجرائم الغدر بين الأصدقاء.

وخلال الشهر الماضي شهد المجتمع المصري عدد من جرائم القتل الأصدقاء (الذكور والإناث) بدوافع مختلفة، منها ما هو بسبب المال، ومنها ما هو بسبب الغيرة.

لوحة تمثل لحظة اغتيال يوليوس قيصر - صورة أرشيفية

وعلى غرار مقوله قيصر، ردد فتاة تعدى نجلاء نعمة الله بدوي عبارة « حرام عليكى حوشى عني «لصديقتها نورهان قبل خنقها في مقر عملها بعيادة طبيب عيون بكفر الدوار، في جريمة هزت الرأي العام المصري مطلع الشهر الماضي.

وكانت نجلاء لقيت مصرعها داخل العيادة، بعد مداهمتها من قبل مجهولين وقتلها، (داخل مول شهير في المدينة)، وتبين وفاتها نتيجة تعرضها للخنق وطعنات متفرقة بالجسم، وأثارت الوفاة حالة من الفزع، لكون القتيلة معروفة بالعمل الخيرى في المدينة.

سرعان ما كشفت تحريات النيابة عن تورط صديقه المتهمة في مقتلها، حيث كانت تدبر مع شريكها المتهم الثاني لارتكاب الجريمة منذ شهر يونيو الماضي قبل شهرين من موقع الحادث، وأنها كانت تحمل في قلبها كما كبيرا من الغل والحقد والكراهية، رغبة أن تاخذ مكانها قدر الإمكان، على الرغم من أنها تربطها بها صداقة استمرت 4 سنوات.

أوهمت نورهان قريبها «محمد» وصديقه «أحمد» بوجود مبلع مالى كبير من إيراد العيادة يستطيعون الاستيلاء عليه، وزارت المتهمة صديقتها في وقت لم يكن الطبيب موجودًا وكانت العيادة خالية، فالمجنى عليها كانت تمارس عملها في حجز مواعيد المرضى.

قامت المتهمة بوضع مادة مخدرة لصديقتها «نجلاء» في العصير، إلا أن الأخيرة لم تشربه، فاستدعت قريبها وصديقه اللذين حضرا لسرقة الإيراد، وحاولت المجنى عليها الاستغاثة، فكان مصيرها عدة ضربات على الرأس، والخنق بالإيشارب الذي كانت ترتديه، حاولت القتيلة استعطاف صديقتها لمنعهم من قتلها، لكنها جلست على صدرها وأشارت لأحد مرافقيها فخنقها.

وحول دوافع الجريمة قالت المتهمة نورهان في تحقيقات النيابة:«أصحابها كانوا كتير قوي، وكنت متغاظة منها، ومش عارفة أعمل فيها إيه.. وأنا كنت بحكيلها على كل حاجة، وعايزاني أن اللى أحكيلها كل حاجة، وهي مش بتحكيلي حاجة خالص.»

وأضافت نورهان: «إحنا لا يوجد بيننا أي مشاكل، بس كانت بتضايقنى.. أسلوبها بدأ يتغير معايا السنة اللى فاتت أيام الخطوبة بتاعتي، يوم ما كنت بشتري الشبكة بتاعتي جات من غير ما تقول لصحبتى الأنتيم ودا زعلها وخلالها ما تحضرش حفلة الخطوبة.»

وأشار بيان النائب العام إلى أن المتهمين قطعوا أسلاك كاميرات المراقبة بعد اعتقادهم بأنها لم تسجل الجريمة، ولكن اتضح أن الكاميرات قبل اتلاف أجزاء منها سجلت بعض المقاطع التي تبين دخول المتهمين العيادة.

وقرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إحالة المتهمة نورهان، 23 سنة، والمتهم الثاني «مصطفي» 17 سنة، والمتهم الثالث «محمد» 19 سنة، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالقتل العمد للمجنى عليها، الطالبة في الفرقة الرابعة في كلية التجارة، وحددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة بدء محاكمة في يوم 6 أكتوبر 2021، لتطوى بذلك قصة غدر هزت الرأي العام المصري في إنتظار لعدالة القضاء.

لكن ما أنطوت قصة نجلاء ونورهان حتى طفت على السطح قصص أخرى عن غدر الأصدقاء قادت للقتل، وإن كان هناك دافع شخصي لدى نورهان لقتل صديقها بإن دافع صديق صالح لم يتضح بعد.

المتهمة والمجنى عليها - صورة أرشيفية

ومنذ أسبوع أنهت امرأة حياة زوجها بالاتفاق مع صديقه وعشيقها طعنا وخنقا بالوسادة في المنصورة، وذلك بعدما هددها الزوج بالطلاق والطرد من المنزل بعد شكه في سلوكها.

وعثرت الشرطة على جثة المجنى عليه ويدعى «صالح. م» 41 سنة ميكانيكى، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته واتهام أسرته لزوجته الثانية، «أم هاشم. ف. أ»، 29 سنة، بمشاركة اثنين آخرين واحد منهم صديقه.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على الزوجة قبل هروبها خارج المنصورة واعترفت أنها اتفقت مع عشيقها وصديقه للتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو والحصول على شقته بعدما هددها بالطلاق والطرد من الشقة لخروجها المتكرر بدون اذنه.

وأرشدت الزوجة عن مكان العشيق وصديقه وتمكنت قوة ن مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط المتهمين وأحيل للنيابة للتحقيق.

زوجة تقتل زوجها (صورة تعبيرية)

قصة أخرى في المنصورة طرأت على الساحة منذ أيام، مع مقتل المهندس أحمد عاطف الشربيني، الذي عثر على جثته بنهر النيل أسفل كوبرى الجامعة بعد اختفائه لمدة 11 يوما.

لتكشف التحريات أن أحد أصدقاؤه وراء عملية القتل، عبر إلقاء المجني عليه من أعلى كوبرى الجامعة ليتخلص من مطالبته له بأمواله المدين له بها، حيث كان الصديقين شركاء في العمل.

وأكدت التحريات أن المتهم ويدعى محمد أبوالعز، استدرج المجنى عليه أعلى كوبرى الجامعة وفى مكان مظلم ادعى أن سيارته تعطلت ووقف مع صديقه يتناقشون على أحوال العمل المشترك بينهما وأن المجنى عليه طالبه بمبلغ 100 ألف جنيه أرباحه عن الشهرين الآخرين وأنه أخبره أن أحد الأشخاص ستحضره إليه وسيسلمها له حتى يأمن له ثم استدرجه بالقرب من النيل ثم قذفه من أعلى الكوبرى وتركه ليغرق.

كانت مباحث الدقهلية قد تحفظت على كاميرات المراقبة في خط سير المجنى عليه وتبين أنه كان بصحبة صديقه محمد أبوالعز وأنه كان على اتصال بزوجته ووالده وأنه جلس معه على عدد 2 كافيه.

وبمواجهة المتهم بتحريات المباحث وكاميرات المراقبة ادعى أن المجنى عليه تركه بعدما حصل على مبلغ 80 ألف جنيه وركب تاكسى وعاد لأسرته لكن بتضيق الخناق عليه ومواجهته بمقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تؤكد ان المجنى عليه لم يغادر الكوبرى وأنه كان بصحبته.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وأكد أنه ألقى بصديقه من أعلى الكوبرى ليتخلص من مطالباته المستمرة بأمواله المدين له بها بشيكات بنكية.

وأكد المتهم أنه مدين للمجنى عليه بمبلغ 680 ألف جنيه وأنه وقع له 5 شيكات بنكية كضمان وهدده المجنى عليه باللجوء للقضاء لأن هذه الأموال لا تخصه بمفرده ولكن تخص عدد من أصدقائه ولأنه ليس له رصيد بالبنك وسيتعرض للحبس والفضيحة قرر التخلص منه بقتله مدعيا أنه تركه ورحل في تاكسى

وقال المتهم في اعترافه «كنت فاكر الجثة هتظهر في مكان بعيد ومش هيقدروا يحددوا القاتل ولا المكان لكن للأسف ورد النيل حجز الجثة في نفس المكان اللى ألقيته فيه لتنكشف جريمتى»