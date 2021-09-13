مشاهدة احتفالية الأهلي بث مباشر الآن .. الخطيب يكرم نجوم الكرة ويحتفل بدوري أبطال أفريقيا

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مشاهدة احتفالية الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021 بث مباشر الآن اضغط هنا (1)

مشاهدة احتفالية الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021 بث مباشر الآن اضغط هنا (2)

مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب يكرم الكابتن محرم الراغب عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الأسبق، والمهندس عدلي القيعي عضو مجلس الإدارة ومستشار التسويق والتعاقدات الأسبق، على هامش احتفالية تدشين النجمة العاشرة على تي شيرت النادي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ بملعب التتش.

ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضيةوالإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.

اتخذت إدارة النادي الأهلي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية تدشين النجمة العاشرة على قميص النادي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، والمقرر لها الثامنة من مساء الثلاثاء14- 9 - 2021 بملعب التتش.

وتقرر دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على مستشفى المعلمين. وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات السادة الضيوف.

هذا ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في هذه المناسبة.