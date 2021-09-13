جماهير ليفربول تدعم محمد صلاح وتشيد بهدفه في ليدز : نأمل أن تسجل 100 هدف آخر

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أحتفلت جماهير ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح بعد وصوله إلى 100 هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وفاز ليفربول على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

وعبرت جماهير الريدز من مختلف الجنسيات عن دعمها للنجم محمد صلاح بكتابة العديد من التغريدات مثل

حرص لاعبو ليفربول على الاحتفال بزميلهم الدولي المصري محمد صلاح وذلك بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد سجل الهدف الافتتاحي للريدز في مرمى ليدز يونايتد خلال المواجهة التي جمعتهما أمس في إطار منافسات الجولة الرابعة من البريميرليج، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وشارك الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة تجمع لاعبي الفريق مع المدرب الألماني يورجن كلوب وهم يحتفون بإنجاز محمد صلاح التاريخي.

وظهر الدولي المصري في الصورة وهو يحمل قميصًا كُتب عليه رقم 100، في إشارة إلى الأهداف التي سجلها في الدوري الإنجليزي.

وكتب حساب ليفربول: «100 هدف للملك المصري، تهانينا من الجميع لـ محمد صلاح».