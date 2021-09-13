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قلق فى لجنة بسبب سداسي الفريق

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قلق فى لجنة الزمالك بسبب سداسي الفريق قلق فى لجنة بسبب سداسي الفريق

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تواجه اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى ، برئاسة حسين لبيب أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بسبب انتهاء عقود لاعبين اساسيين ومتألقين في الفريق بنهاية الموسم المقبل.

ويتحتم على الإدارة الحالية التجديد لـ 6 لاعبين خلال الفترة المقبلة، حيث يحق للسداسي التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وهو الأمر الذي يقلق جماهير الزمالك، حيث ان الإنتخابات المقبلة ستجرى وتنتهي لمعرفة مجلس الإدارة المقبل عقب بداية الموسم، وهو ما يسبب قلق وخوف من موقف اللاعبين من الإغراءات الكبيرة التي يتعرضون لها للرحيل عن الزمالك.

وسيتعين على لجنة حسين لبيب التجديد لـ «مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، رزاق سيسيه، طارق حامد، محمد أبوجبل، محمد عبدالشافي».

كما ستواجه اللجنة نفس الأزمة مع مصطفى محمد، لاعب الفريق والمعار لفريق جالاتا سراي حال عودته بعد انتهاء الإعارة بسبب ان عقد اللاعب الجديد الذي وقعه قبل الخروج للإعارة لم يوثق في اتحاد الكرة وذلك خلال وجود لجنة المستشار عماد عبدالعزيز.

وكانت اللجنة قد استطاعت التجديد لأحمد سيد زيزو ومحمود حمدى الونش، بالإضافة لتوقيع محمود عبدالرازق شيكابالا في وقت سابق.

لاعبو الزمالك يحتفلون بفريق اليد - صورة أرشيفية
بن شرقي - صورة أرشيفية
مصطفى فتحي بقميص سموحة - صورة أرشيفية
طارق حامد من مباراة الزمالك وأسوان - صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية
محمد عبدالشافي - صورة أرشيفية
رزاق سيسيه - صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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