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الجزائر تعتقل المزيد من أعضاء جماعة ماك الانفصالية

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الجزائر تعتقل المزيد من أعضاء جماعة ماك الانفصالية الجزائر تعتقل المزيد من أعضاء جماعة ماك الانفصالية

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قالت شرطة (الدرك الوطني) بالجزائر اليوم الاثنين إن السلطات اعتقلت 16 آخرين من أعضاء جماعة انفصالية صنفتها منظمة إرهابية.

وأضافت في بيان أن من بين المعتقلين صحفيا وأن الاعتقالات جرت في ولايتي تيزي وزو وبجاية الواقعتين في منطقة القبائل واللتين يتحدث معظم سكانهما بلغة البربر بعد تحقيقات حول حرائق الغابات التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 65 شخصا الشهر الماضي.

وتتهم الحكومة جماعة ماك وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل شرقي الجزائر العاصمة بالمسؤولية عن حرائق الغابات المدمرة التي أضرت بعدة ولايات من بينها تيزي وزو.

وقالت الجزائر الأسبوع الماضي إنها ألقت القبض على 30 شخصا بينهم سبعة أعضاء في جماعة ماك بتهمة الضلوع في هذه الحرائق بالإضافة إلى اعتقال 27 من أعضاء الجماعة الانفصالية بتهمة مهاجمة مواطنين وممتلكات خاصة في بلدتي خراطة وبني أورتيلان بشرق البلاد.

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