أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا -
يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته -
ضبط 1224 درّاجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة -
مصر تسجل 653 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي المهد ووادي الفرع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان يجمع تبرعات تتجاوز مليار دولار

Print
مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان يجمع تبرعات تتجاوز مليار دولار مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان يجمع تبرعات تتجاوز مليار دولار
"غوتيريس" أشار إلى أن التجاوب فاق التوقعات

مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان يجمع تبرعات تتجاوز مليار دولار

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان الذي عُقد اليوم الاثنين تمكَّن من جمع تبرعات بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وبيّن "غوتيريس" عقب المؤتمر أن مؤتمر المانحين لبَّى بشكل كامل التوقعات المتعلقة بالتضامن مع الشعب الأفغاني، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن المشاركات رفيعة المستوى فاقت التوقعات، وتقدمت الدول بتعهدات مالية، تخطت 606 ملايين دولار، وهو المبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للأشهر الأربعة المقبلة.

وذكرت الأمم المتحدة أن أفغانستان تحتاج إلى أكثر من 600 مليون دولار حتى نهاية هذا العام لتجنب أزمة في الغذاء وانهيار الخدمات العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة

عدو البشرية.. إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 228 مليونًا و4.6 ملايين وفاة

نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً

نجران.. رياح نشطة وأتربة تتواصل حتى 6 مساءً

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا

كوريا الشمالية تدخل على خط أزمة الغواصات الأمريكية لأستراليا

يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته

يتلطف الجو ويغزر المطر.. "الحصيني": اليوم بداية طالع الزبرة وهذه صفاته