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سيدات طائرة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد

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سيدات طائرة الزمالك يواصلن الاستعداد للموسم الجديد سيدات طائرة يواصلن الاستعداد للموسم الجديد

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كشف عصام عبد المعطي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي ، عن بدء المرحلة الثانية لفترة الإعداد اليوم الاثنين.

وأكد عبد المعطي نجاح المرحلة الأولى لفترة الإعداد واستجابة اللاعبات للتعليمات الفنية والخطط التكتيكية خلال تنفيذها بالتدريبات والمباريات الودية.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الاثنين بصالة الشرقية للدخان، عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبات أمس الأحد.

واشتمل التدريب علي بعض النواحي الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالتدريبات والمباريات الودية، استعدادا للموسم الجديد.

المصرى اليوم

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