الجزيري والمثلوثي يصلان القاهرة

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وصل التونسيان حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، قادمين من تونس بعد المشاركة مع منتخب بلادهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن ينتظم المثلوثي والجزيري في تدريبات الفريق غدا الثلاثاء بعد انتهاء الراحة التي منحها الفرنسي باتريس كارتيرون للاعبين الدوليين حتى يوم 14 سبتمبر الحالي.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد استقر على الانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم 20 سبتمبر في إطار استعدادات الفريق للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لكأس مصر المقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.