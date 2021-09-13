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أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، أن صندوق تحيا مصر من أهم الامور التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الاخيرة، مشير إلى أن الصندوق دخل موسوعة جينس للأرقام القياسية من خلال ثلاث أرقام عالمية.

وأضاف د. أيمن غنيم، في حوار لبرنامج على أرض مصر، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن هناك ثلاث مدارس اقتصادية في العالم وانتهجت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منهج يستفيد منها جميعا بهدف تحقيق التنمية المستدامة لينعكس على جميع فئات وطبقات المجتمع.

وتابع أن هذه المدارس هي: الاقتصاد الحر، والذي يعتمد على تحرير الأسعار، للوصول إلى الاستخدام الأكفأ للموارد، والذي تنتهجه الولايات المتحدة، وسوق الرفاه الاجتماعي، والذي يعتمد على توفير خدمات الصحة والتعليم والإسكان لغير القادرين وتنتهجه ألمانيا وفرنسا وشمال ووسط أوروبا، والراسمالية الموجهة، وتهتم بدعم الإنتاج ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنتهجها جنوب شرق آسيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. ولفت الدكتور أيمن غنيم النظر إلى أن النتيجة ارتفاع النمو من ٢٪ في ٢٠١٣ إلى ٥،٩٪ في ٢٠٢١ والاحتياطات من ١٥ مليار دولار إلى ٤٠ ملياد دولار.