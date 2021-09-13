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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسعى دائما للسلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت «بصراحة جدا وشجاعة حول العديد من القضايا».

والتقى السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السيسي تعقيبا على اللقاء: «تحدثنا بصراحة جدا وشجاعة حول العديد من القضايا، ولا زال هناك الكثير من الحديث من أجل المنطقة، نحن دائما في مصر نسعى للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «حتى في قضايانا وأزمة سد النهضة التي وجدت فيها تفاهم مشترك مع الجانب الإسرائيلي، قلت أنه لا بد أن يحل في إطار من التفاوض والحوار الحيوى».

وتابع الرئيس: «عند الحديث عن أزمة سد النهضة قال إن هناك تفاهم مشترك، ويتم معالجة هذا الأمر في إطار التفاوض والحوار للوصول إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع الذي نعتبره حياة أو موت».