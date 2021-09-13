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جائزة خليفة التربوية تنظم ورشة عمل تطبيقية عن التعليم العالي غدا

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جائزة خليفة التربوية تنظم ورشة عمل تطبيقية عن التعليم العالي غدا جائزة خليفة التربوية تنظم ورشة عمل تطبيقية عن التعليم العالي غدا

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تنظم مؤسسة جائزة خليفة التربوية لنشر ثقافة التميّز في المجال التربوي ورشة العمل التطبيقية لـ(مجال التعليم العالي) غدًا الثلاثاء 14 سبتمبر 2021.

وتقام ورشة العمل ضمن فعاليات للدورة الخامسة عشرة 2021-2022، بمشاركة الدكتور عصام الدين عجمي محكم مجال التعليم العالي، والدكتور إيهاب السعدني فائز بجائزة خليفة التربوية مجال التعليم العالي.

وسيتم فتح المجال للرد على الاستفسارات والمناقشات من الحضور بعد الانتهاء من الورشة.

يذكر أن تم إطلاق جائزة خليفة التربوية من أجل دعم المؤسسات التعليمية والتربوية، وزيادة الإبداع فيها، حيث تهدف جائزة الشيخ خليفة التربوية إلى نشر ثقافة الإبداع والتميز في المؤسسات التعليمية والتربوية في الإمارات والدول العربية.

المصرى اليوم

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