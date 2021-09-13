صراع نارى بين «برشلونة» و«ليفربول» على موهبة «ميلان»

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يسعى برشلونة للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف ميلان خلال الموسم الحالى.

وينتهى عقد الإيفوارى فرانك كيسى، نجم ميلان، في الصيف المقبل، ولم يصل اللاعب إلى اتفاق مع الروسونيرى بشأن التجديد.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن كيسى أحد أهداف برشلونة لدعم خط الوسط خلال الموسم المقبل، لا سيما أنه سيأتى عبر صفقة مجانية.

وأشارت إلى أن كيسى قوى للغاية على المستوى البدنى، كما أنه كان أحد هدافى ميلان خلال الموسم الماضى. وأوضحت أن كيسى يطلب راتبًا يبلغ 6 ملايين يورو، ما قد يمثل أزمة في انتقاله إلى «كامب نو»، لأن إدارة برشلونة ترغب في تقليل رواتب الفريق الأول.

وذكرت أن برشلونة يواجه منافسة في صفقة كيسى من ليفربول وباريس سان جيرمان وتوتنهام.

في سياق آخر، كشف تقرير صحفى إسبانى عن حقيقة تجديد الفرنسى عثمان ديمبلى، جناح برشلونة، عقده مع النادى الكتالونى.

عثمان ديمبلي - صورة أرشيفية

وزعمت تقارير صحفية مؤخرًا أن ديمبلى وافق على تجديد عقده، الذي ينتهى في الصيف المقبل، لمدة 5 سنوات. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مصادر في برشلونة أكدت أنه ليس صحيحًا موافقة ديمبلى على عرض البارسا للتجديد، وأنه سيوقع مع النادى لمدة 5 مواسم مقبلة. وأشارت المصادر إلى أن النادى اتفق بالفعل مع وكيل ديمبلى على عقد اجتماع قريبًا، لكن دون تحديد الموعد.

وأوضحت المصادر أن هذا الاجتماع سيعقد على الأغلب عقب مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دورى أبطال أوروبا.

وذكرت أن المفاوضات بدأت بين الطرفين، واللاعب أرسل إشارات لبرشلونة تثير التفاؤل بشأن التجديد. من جانبه، أكد مدرب برشلونة، رونالد كومان، بعد عام من ظهور بيدرى جونزاليس لأول مرة مع برشلونة، أن أهم شىء في لاعب الوسط الشاب هو أنه «قوى ذهنيا».

وأوضح كومان لوسائل إعلام النادى أن «طبيعة هذا اللاعب جيدة للغاية. يبدو وكأنه كان يتدرب معنا منذ فترة أطول، لأنه لاعب ذكى وهذا واضح».

وقال المدرب الهولندى إنه يحب «فتح الطريق» للمواهب الشابة، وأنه في إطار هذه الفلسفة «أحسن بيدرى استغلال هذه الفرصة وتحسن».

وأكد أنه «لاعب يافع ومتواضع، يسمع ويعمل. سيكون له مستقبل».

ووصل بيدرى (18 عاما) إلى البارسا قبل عام قادما من لاس بالماس، الذي ينافس في دورى الدرجة الثانية الإسبانى، لكنه كان نشطا بشكل كبير خلال هذه الفترة، حيث ظهر في 73 مباراة، بين الفريق الكتالونى ومنتخب إسبانيا، كونه خاض كأس اليورو وكذلك أوليمبياد طوكيو 2020.

وبقميص البرسا، سجل 4 أهداف وصنع 8، وفى الموسم الأول له مع الفريق توج بكأس الملك.