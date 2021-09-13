«تشيزنى» يتعرض لانتقادات لاذعة من الصحف الإيطالية

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وجه الإعلام الإيطالى انتقادات قوية للبولندى فويتشيك تشيزنى، حارس يوفنتوس، عقب خسارة السيدة العجوز أمام نابولى بنتيجة 1-2، في الجولة الثالثة من الكالتشيو.

وكان تشيزنى تصدى بشكل ضعيف لتسديدة لورينزو إنسينى، نجم نابولى، في مباراة أمس الأول، ما سمح لزميله ماتيو بوليتانو بمتابعة الكرة داخل الشباك في الهدف الأول للفريق الجنوبى.

وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالى، إن خطأ تشيزنى نقطة تحول في المباراة، لذا حصل على تقييم 4.5 من 10.

وأضافت: «تشيزنى أخطأ في هزيمتى يوفنتوس هذا الموسم، ومن بين كل مشاكل اليوفى، عليهم أن يتعاملوا أيضًا مع مشكلة حراسة المرمى».

وتابع: «خطأ تشيزنى الساذج أيضًا ضد أودينيزى أدى إلى تعادل الفريق بنتيجة 2-2».

وانتقدت صحيفة «توتو سبورت» أداء الحارس البولندى، ومنحته تقييمًا 4 من 10.

أما «كوريرى ديللو سبورت» الإيطالية، فمنحت تشيزنى 5 من 10، لكنها قالت إنه أخطأ أيضًا في هدف نابولى الثانى عندما قرر عدم ترك مرماه للإمساك بالكرة العرضية التي جاء منها هدف كاليدو كوليبالى.