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الهلال يبلغ ربع نهائي أبطال آسيا بعد هزيمة الاستقلال

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الهلال يبلغ ربع نهائي أبطال آسيا بعد هزيمة الاستقلال الهلال يبلغ ربع نهائي أبطال آسيا بعد هزيمة الاستقلال

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تمكن فريق الهلال السعودي من التفوق على منافسه الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد على ملعب زعبيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار مواجهات دور الـ16من بطولة دوري أبطال آسيا.

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وسيطر الفريق السعودي على مجريات اللعب خلال معظم أوقات المباراة مع تنظيم محاولات هجومية مستمرة وهو ما أسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 39 بأقدام المحتراف بافيتمبي جوميز، وأضاف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ونجح الهلال السعودي في تضييق الفارق التاريخي في المواجهات المباشرة مع الاستقلال الإيراني حيث وصل الأول إلى 3 انتصارات مقابل 4 للأخير دون وجود تعادل.

المصرى اليوم

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