شركات أمريكية للطاقة تواجه عاصفة أخرى بينما تتعافى ببطء من الإعصار أيدا

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بدأت شركة رويال داتش شل اليوم الاثنين إجلاء العاملين من منصة نفطية في الجانب الأمريكي من خليج المكسيك بينما تستعد شركات أخرى للطاقة لرياح بقوة الإعصار في ثاني عاصفة بمنطقة ساحل الخليج في أسبوعين.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة المدارية نيكولاس كانت قبالة ساحل جنوب تكساس اليوم وتتجه شمالا برياح سرعتها 97 كيلومترا في الساعة وقد تصبح إعصارا قبيل الوصول إلى اليابسة.

ونيكولاس ثاني عاصفة تهدد مجمع الطاقة على الساحل الأمريكي على خليج المكسيك هذا الشهر. وأحدث الإعصار أيدا دمارا في منشآت لإنتاج وتكرير النفط في أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر.

وما زال حوالي نصف إنتاج النفط الأمريكي من خليج المكسيك متوقفا في أعقاب أيدا. وبدأت شل اليوم إجلاء العاملين غير الأساسيين من منصتها بيرديدو التي لم تتأثر بالإعصار أيدا.

وتواجه واردات وصادرات النفط الأمريكية أيضا تأخيرات بسبب العاصفة نيكولاس.