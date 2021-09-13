رصف 109 طريقًا في الخطة الاستثمارية بالسويس وحملات مكثفة للنظافة العامة

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أعلن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أنه سيتم افتتاح قسم القسطرة التداخلية بالمستشفي العام في المخ والقلب والأطراف خلال الأيام القليلة القادمة بإشراف طاقم طبي مدرب، مضيفا أنه تم تشغيل وصيانة عدد المصاعد وجاري صيانة باقي المصاعد بالمستشفي العام، وذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية بالسويس وافتتاح أقسام وتخصصات جديدة لتقديم الخدمة الطبية لأهالي السويس بالشكل الملائم.

وفي المجلس وجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على جهودها المبذولة للارتقاء بمنظومة الصحة .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام واللواء عبدالرحمن هريدي نائب مدير الأمن.

كما حضر كلا من النائب سيد الكرماوي والنائب جمال عبيد والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والقيادات التنفيذية .

وأكد «صقر» على الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة ضرورة التنسيق مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات لعمل كشوف بجميع العاملين لتلقي التطعيمات ضد فيروس كرونا المستجد، مؤكدا على مدير عام مديرية التربية والتعليم ضرورة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالمديرية والمدارس الحكومية والخاصة قبل موسم الدراسة الجديد بنسبة تنفيذ 100% على أن يتم توجيه فرق طبية للمدارس لتطعيم المعلمين والعمال .

وأكد المحافظ على مدير مديرية الصحة بتوجيه القوافل الطبية في أماكن التجمعات بالقطاع الريفي والمساجد والكنائس وأماكن الكثافة المرتفعة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في أماكن تواجدهم، بالإضافة إلى توجيه الفرق الطبية للشركات والمصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظة حفاظا على صحة العمال ودفع عجلة العمل بدون توقف .

كما أكد المحافظ على رمضان أبوالحسن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، بغلق الجمعيات ودور المناسبات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كرونا.

من جهه أخرى ناشد المحافظ المواطنين بسرعة التوجه للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل للاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها المشروع والذي يضم جميع قطاعات الدولة بأجهزتها المختلفة لتحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين .

وفي المجلس اشار المحافظ إلى أن محافظة السويس سوف تشهد طفرة في قطاع الطرق من خلال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021- 2022 حيث سيتم تطويرعدد 109 شارع يشمل أعمال رصف ومد خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات صرف مياه أمطار وكابلات الكهرباء وخطوط التليفونات والغاز الطبيعي لتكون بذلك أكبرخطة رصف في تاريخ السويس .

كما أعلن المحافظ أنه جاري التخطيط لانشاء كورنيش الخور الجديد والذي يمتد من السينما عند مدخل بورتوفيق حتي طريق حوض الدرس بحي السويس وذلك استكمالا لسلسلة المتنزهات والحدائق العامة لاسعاد لأهالي السويس .

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على رئيسي حي الاربعين وفيصل بعمل حملات لمتابعة أعمال النظافة وازالة العشوائيات والاكشاك المخالفة بمناطق ( السادات – التوفيقية – الكوثر – الرحاب ) وغلق وتشميع المحال والمخازن المخالفة اسفل العمارات والتي تسبب خطر داهم لسكان العقارات بالمنطقة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.

اشار المحافظ انه سيتم تدعيم منطقة الكبانون بحي عتاقة بالصرف الصحي والمياه ومد شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي تمهيدا للبدء في أعمال التطوير بها .

وخلال الاجتماع وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض لاقامة مقر للنيابة الإدارية وأخري لاقامة مقر للشهر العقاري بمنطقة الملاحة بحي السويس .

كما وافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدارس شهادات النيل الدولية، وقطعة أرض للمركز القومي لبحوث المياه لتكون مركز تدريب لمدرسة الزراعة .

ووافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مقر إداري لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمنطقة حوض الدرس، والموافقة على اقامة موقعين لمحطات محمول لصالح شركة اورانج لتدعيم شبكات المحمول .

وفي نهاية اللقاء وجه المحافظ الشكر لجميع الادارات المتخصصة بديوان عام المحافظة على انجاز العمل مطالبهم بالمزيد لخدمة المواطنين وتحسين الأداء لتقديم خدمة متميزة لاهالي السويس.