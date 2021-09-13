انبي يرفض بيع نجومه

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد مصطفي الأمير رئيس نادي انبي بأن مجلس الإدارة قرر في جلسته اليوم الاثنين، عدم الاستغناء عن أي من لاعبيه لصالح أنديه أخرى باستثناء من وافق الجهاز الفني للفريق على رحيلهم.

وقال مصطفى الأمير، في تصريحات صحفية: «نحرص على استمرارية مسيرة الفريق الناجحة خلال الموسمين الماضيين وعلى استقراره بعد أن عانى الفريق كثيرا خلال بعض المواسم الماضية».

وأضاف «فريق إنبي كاد أن يتعرض للهبوط بسبب البيع المكثف للاعبيه والتفريط فيهم ولأنه من المتوقع أن يشهد الموسم القادم التنافس الأقوى بين كافة الأندية وقد دأب بعض الوكلاء والوسطاء خلال الآونة الأخيرة على إغراء اللاعبين بعروض مالية كبيرة من أندية أخرى خاصة تجاه المواهب الشابة الصاعدة رغم امتداد عقودهم والتجديد لهم».