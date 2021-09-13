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الرياض تشهد تسارعًا في وتيرة المشاريع السكنية بما يزيد على 31 ألف وحدة متنوعة

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تقع ضمن 25 مشروعًا سكنيًّا وبأسعار تبدأ من 350 ألف ريال

الرياض تشهد تسارعًا في وتيرة المشاريع السكنية بما يزيد على 31 ألف وحدة متنوعة

سجّلت مدينة الرياض تسارعًا في وتيرة الأعمال الإنشائية للمشاريع السكنية لتعزيز المعروض بما يزيد على 31 ألف وحدة سكنية متنوعة، تقع ضمن 25 مشروعًا سكنيًّا، تتوزع شمال وغرب وشرق المدينة. وتتميز الوحدات بسعرها المميز بين 350 و750 ألف ريال، بتصاميم ومساحات متنوعة، ضمن مشاريع برنامج سكني.

ويأتي ذلك العدد الكبير من الوحدات امتدادًا لما أعلنته الشركة الوطنية للإسكان لتوفير 147 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام المقبلة لتلبية احتياجات الأُسر الصغيرة والكبيرة. وتتميز الوحدات بكونها وسط بيئة عصرية، توفر مقومات أسلوب الحياة الحديثة بما يتوافق مع معايير برنامج جودة الحياة الذي أعلنته رؤية 2030، وبتصاميمها المتنوعة، والمساحات المخصصة للحدائق والمسطحات الخضراء والمرافق الحكومية والتجارية والترفيهية والصحية.

وتشهد مدينة الرياض خلال السنوات المقبلة تغييرات جذرية بعد إعلان سمو ولي العهد –حفظه الله- خططًا لزيادة أعداد سكان العاصمة، واستقطاب الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال إلى قلب العاصمة؛ وهو ما سيخلق عددًا كبيرًا من الوظائف والطلب على الوحدات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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