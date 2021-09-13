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شرطة حائل: توقيف شخصين ظهرا في مقطع في مشاجرة مع فتاة

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شرطة حائل: توقيف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة شرطة حائل: توقيف شخصين ظهرا في مقطع في مشاجرة مع فتاة
إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى أنها تعرضت لاعتداء منهما

شرطة حائل: توقيف شخصين ظهرا في مقطع فيديو في مشاجرة مع فتاة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة مع فتاة أثناء وجودهما في مرفق عام بمدينة حائل، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الفتاة تعرضت لاعتداء من الشابين.

وابان انه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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