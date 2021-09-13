التربية والتعليم: المدارس الفنية فتحت آفاقا جديدة في سوق العمل العالمي

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قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الفني، إن التعليم الفني سابقا كان يهتم بالكم وليس الكيف وكان هناك صعوبة لإلحاق الخرجين بسوق العمل وكان هناك مشكلة في انضباط حضور الطلاب.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»: «وضعنا استراتيجية للنهوض بالتعليم الفني منها تغيير المناهج وهذا من أجل فتح أفاق جديدة في سوق العمل ومواكبة نظم التعليم العالمية».

وأوضح مجاهد، أن مصر بها 2060 مدرسة تعليم فني في مختلف التخصصات، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها الهدف منها هو تطوير وسائل التعليم الفني والاستفادة من الخبر ات الدولية في هذا المجال.