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كشف النائب طارق عبدالعزيز، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ، إن واقعة إجبار طبيب لأحد الممرضين الذين يعملون معه للسجود لكلب هي جريمة لها أوصافها القانونية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن قضية واقعة السجود للكلب مستفزة في حالتي ثبوت صحتها من عدمه.

وأضاف أن الجرائم التي ارتكبها الطبيب هي تصوير بغير رضا واعتداء على الخصوصية بالقوة، لأن المريض صاحب سلطة على الممرض، هذا بخلف التنمر وازدراء الأديان، مشيرا إلى أن أعلى عقوبة قد يحصل عليها المتهم طبقا للمادة 82 وهي 10 سنوات.

واختتم النائب طارق عبدالعزيز، المحامي بالنقض وعضو مجلس الشيوخ، أن القضية لها شق أخلاقي وشق ديني يصل للكفر، وشق آخر جنائي فيه تشهير وازدراء واستغلال سلطة ونفوذ حقيقي .