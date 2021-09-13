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أيمن غنيم: صندوق «تحيا » أحدث نقلة نوعية في العمل الخيري والعام في

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أيمن غنيم: صندوق «تحيا مصر» أحدث نقلة نوعية في العمل الخيري والعام في مصر أيمن غنيم: صندوق «تحيا » أحدث نقلة نوعية في العمل الخيري والعام في

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أشاد الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي، بصندوق تحيا ، مؤكدا أن لهذا الصندوق دور كبير في عملية التنمية التي تتم في البلاد، حيث كانت مصر من الدول التي حققت نمواً موجباً في عام الجائحة ٢٠٢٠، بنسبة ٢،٥٪؜ مقارنة بدول حققت نمواً سالباً مثل تركيا -٤,٥٪؜.

وأضاف أيمن غنيم، في حوار لبرنامج على أرض مصر، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن في شهر يوليو عام ٢٠١٤، اعلن الرئيس عبدالفتاح تنازله عن نصف راتبه ونصف ثروته لصالح مصر لتكون بعد ذلك نواة انطلاق الصندوق الأهم في التاريخ المصري المعاصر، متابعا أن للمشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية الوطنية.

وتابع أن مصر كان لديها تاريخ في المساهمة المجتمعية مثل جمعية المساعي المشكورة في المنوفية وجمعية المواساة في الإسكندرية لكنها كانت جمعيات إقليمية تهتم بالنشاط الخيري وليست المشروعات الوطنية الكبرى ومحددة التأثير.

وأكد أن الصندوق لم يهمل الجانب الخيري لكنه تعداه إلى الاهتمام بالبعد التعليمي والصحي والاقتصادي، مشيرا إلى أن تحيا مصر نموذج يحتذى به في التعاون والتضامن لدعم المجتمع، حيث يقوم على خمس محاور: الرعاية المجتمعية، والصحة، والتعليم، والتشييد والبناء ودعم المشروعات الصغيرة.

المصرى اليوم

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