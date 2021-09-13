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المحكمة الخاصة بلبنان تجمع تمويلاً كافيًا لنظر طعن قضية اغتيال "الحريري"

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المحكمة الخاصة بلبنان تجمع تمويلاً كافيًا لنظر طعن قضية اغتيال "الحريري" المحكمة الخاصة بلبنان تجمع تمويلاً كافيًا لنظر طعن قضية اغتيال "الحريري"
"رمضان" رفضت الإفصاح عن مصدره

المحكمة الخاصة بلبنان تجمع تمويلاً كافيًا لنظر طعن قضية اغتيال

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم (الاثنين)، أنها جمعت تمويلاً كافيًا لنظر الطعن على قضيتها الأساسية، التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005، الذي يبدأ نظره يوم الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان: "لدينا تمويل كافٍ للمضي قدمًا في نظر الطعون على القضية الرئيسة"، وفقًا لـ"رويترز".

ورفضت وجد رمضان التعليق على مصدر التمويل الأخير.

وقبل ثلاثة أشهر، ذكرت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة، التي تقع بالقرب من لاهاي، أنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر إلى إغلاق أبوابها.

والعام الماضي، أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق بميليشيا حزب الله اللبنانية غيابيًا في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

ويسعى الادعاء من خلال الطعن إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم، جرت تبرئتهما غيابيًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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