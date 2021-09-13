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الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحًا بحوزته سكاكين ومنجل قرب الكونجرس

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الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحًا بحوزته سكاكين ومنجل قرب الكونجرس الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحًا بحوزته سكاكين ومنجل قرب الكونجرس
رسم على سيارته رموز تفوُّق العِرق الأبيض

الشرطة الأمريكية تعتقل مسلحًا بحوزته سكاكين ومنجل قرب الكونجرس

قبضت الشرطة الأمريكية اليوم الاثنين على شخص مسلح بحربة ومنجل وسكاكين، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

وبيّنت شرطة الكونجرس أنها قبضت على رجل من كاليفورنيا؛ كان يحمل سكاكين عدة في شاحنته، وكان عليها صليب معقوف، وغيرها من رموز تفوُّق العِرق الأبيض، بالقرب من مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وأوضحت أن الضباط لاحظوا وجود شاحنة "دودج داكوتا" منتصف ليل الأحد، ولم تكن تحمل لوحة ترخيص، ولكن بدلاً من ذلك كانت تحمل صورة لعَلَم أمريكي.

وأضافت بأن الضباط أوقفوا الشاحنة، ولاحظوا وجود حربة ومنجل غير قانونيَّيْن.

وأشارت الشرطة إلى أن الضباط اعتقلوا السائق الذي يُدعى دونالد كريغيد (44 عامًا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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