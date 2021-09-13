استدرجهم وانقض عليهم.. الجيش اليمني يقتل ويصيب حوثيين خلال كمائن غرب مأرب

★ ★ ★ ★ ★

مقاتلات التحالف كبدت المليشيا خسائر

‬نفذت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عدة كمائن محكمة لمجاميع من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غرب محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت عناصر من المليشيا الحوثية، في جبهتي الكسارة وصرواح وهاجمتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

وبين أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجموعة حوثية كانت تحاول التسلل في اتجاه أحد مواقعه في جبهة المشجح، وأقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

وأشار "سبتمبر نت" إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، قصفت مواقع وتجمعات للمليشيا غرب المحافظة وكبدتها خسائر.