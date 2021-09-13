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وزير المالية: 290 مليار جنيه عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي

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وزير المالية: 290 مليار جنيه عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي وزير المالية: 290 مليار جنيه عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي

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قال وزير المالية، محمد معيط، إن عجز الموازنة العامة للدولة أصبح يتجاوز 290 مليار جنيه خلال العام المالي الحالى.

وأضاف معيط، خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان، مساء الإثنين، أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية- 3 مؤسسات- تجرى مراجعات للاقتصاد المصرى كل شهرين، مشيراً الى الحفاظ على التصنيف السيادى والنظرة المستقبلية.

وكشف وزير المالية عن إجراءات لزيادة مساهمة استثمار القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، وقال إن مسألة التصدير والصناعة قضية حياة أو موت.

وأشاد الحاضرون بالعرض التفصيلى لوزير المالية لمؤشرات الاقتصاد المصرى.

المصرى اليوم

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