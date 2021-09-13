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جوتيريش: يستحيل توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من دون التواصل مع طالبان

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جوتيريش: يستحيل توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من دون التواصل مع طالبان جوتيريش: يستحيل توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من دون التواصل مع طالبان

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أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الاثنين أن «من المهم جدا» أن تتواصل المنظمة الدولية مع حركة طالبان لتسهيل نقل المساعدات الانسانية إلى أفغانستان وتوزيعها.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع وزاري في جنيف سيسمح بجمع مساعدات تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار لمساعدة المنظمات الانسانية في هذا البلد «يستحيل توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من دون التواصل مع حركة طالبان في هذه المرحلة».

وأضاف «أرى أنه من المهم جدا التواصل مع طالبان في هذه المرحلة على صعيد كل الجوانب التي تثير قلق الأسرة الدولية أكان الإرهاب أو حقوق الإنسان أو المخدرات أو طبيعة ».

وبعد شهر تقريبا على استيلاء حركة طالبان على السلطة، شدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة «ملتزمة بحزم توفير مساعدة إنسانية إلى الشعب الأفغاني».

وتابع يقول «نحن حريصون على أن تشكل المساعدة الإنسانية رافعة للحصول على تعهد فعلي من حركة طالبان على صعيد كل الجوانب الأخرى التي تشغل المجتمع الدولي» مثل حقوق الإنسان.

وأوضح «إذا أردنا أن نشهد تطورا لحقوق الإنسان للشعب الأفغاني يبقى الحل الأفضل هو المضي قدما بالمساعدة الإنسانية وإقامة حوار مع طالبان واستغلال هذه المساعدة الإنسانية من أجل الدفع باتجاه تطبيق هذه الحقوق».

لكنه شدد على أن «المساعدات الإنسانية لن تحل المشكلة في حال انهار الاقتصاد الأفغاني. نعرف أن الخطر كبير».

المصرى اليوم

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