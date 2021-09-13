5 أهداف يبحث عنها موسيماني مع الأهلي في الأسكندرية

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني للدخول في معسكر مغلق بمدينة الأسكندرية نهاية الأسبوع الجاري، من أجل تجهيز الفريق للموسم الجديد، والتحديات المقبلة التي تنتظره.

ويستهل الأهلي الموسم الجديد بمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم 21 من شهر سبتمبر الجاري، على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية، في مباراة كأس السوبر المصري.

ويبحث بيتسو موسيماني وجهازه المعاون عن تحقيق بعض الأهداف في معسكر الأسكندرية والتي سنلقي عليها الضوء في السطور التالية:

يخطط موسمياني خلال معسكر الأسكندرية إلى رفع اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة الراحة والأجازات في الأسابيع القليلة الماضية.

نجح الأهلي في حسم التعاقد مع عدد من الصفقات في الصيف الجاري، وهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد ومصطفى البددري، كما عاد إليه بعض اللاعبين المعارين، ويرغب في تجهيز كل هذه العناصر للفترة المقبلة.

يخطط موسيماني خلال معسكر الإعداد بالأسكندرية لحسم مصير عدد من اللاعبين الذين تلقوا عروضاً في الفترة الأخيرة، من أجل السماح لمن لايحتاجه بالرحيل سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.

يرغب بيتسو موسيماني في خلق حالة من التجانس والتفاهم خلال معسكر الأسكندرية بين لاعبي الفريق القدامى والصفقات الجديدة.

سيكون الفوز بلقب كأس السوبر المصري على رأس أولويات بيتسو موسيماني من أجل مصالحة الجماهير بعد خسارة لقب الدوري الممتاز لصالح الغريم التقليدي الزمالك، فضلاً عن توجيه إنذار قوي لكل منافسي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد.