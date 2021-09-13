محمد صلاح «التاريخي» يواصل العزف على أوتار المجد

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واصل الفرعون المصري محمد صلاح، العزف على أوتار المجد في الملاعب الإنجليزية، حاصداً الأمجاد والإنجازات والألقاب الشخصية اللافتة التي لم يسبقه إليها أي لاعب عربي أو إفريقي على مر تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد محمد صلاح، فريق ليفربول مساء أمس الأول الأحد، للفوز على نظيره ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتربع «الريدز» على قمة جدول ترتيب البطولة رفقة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي، برصيد 10 نقاط لكل فريق.

وفتح محمد صلاح أبواب الفوز أمام نجوم ليفربول بعدما سجل الهدف الأول، وأضاف فابينيو الهدف الثاني، واختتم ساديو ماني ثلاثية الريدز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ودخل محمد صلاح أمس الأول، قائمة أسرع الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذين يصلون إلى 100 هدف، حيث حمل هدفه في شباك ليدز يونايتد الرقم 100 للفرعون المصري في الدوري الإنجليزي، بواقع 98 هدفاً مع فريق ليفربول وهدفين مع تشيلسي في ولايته الأولى داخل البريميرليج، مع البلوز.

ويسبق محمد صلاح في قائمة أسرع 5 لاعبين وصولاً إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، كل من الأسطورة آلان شيرر الذي سجل المائة هدف خلال 124 مباراة، ثم هاري كين وسجلها في 141 مباراة، وبعده الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (147 مباراة) وأخيراً الفرنسي تييري هنري، الذي سجل المائة هدف في 160 مباراة.

وعقب نهاية المباراة مع ليدز يونايتد، تحدث محمد صلاح عما حققه بالوصول إلى 100 هدف، معرباً عن فخره الشديد بهذا الإنجاز الكبير، وأكد أنه يترقب لحظة الوصول إلى 100 هدف مع ليفربول، والتي بات يفضله عنها هدفين فقط.

وقال محمد صلاح: فخور جداً بما حققته وأترقب المئوية مع ليفربول، المهمة لم تكن سهلة، لأن تسجيل 100 هدف للاعب ليس مهاجماً صريحاً وإنما لاعب جناح أمر صعب جداً، إنه أمر استثنائي، ولكنني دائماً ما أسعى لتسجيل الأهداف من أجل مصلحة الفريق.

وأضاف محمد صلاح: ما يهمني في المقام الأول دائماً هو قيادة الفريق للانتصارات، وحصد الألقاب وأتمنى تسجيل المزيد من الأهداف هنا.

من جهتها، تغنت الصحف الإنجليزية والعالمية الصادرة أمس الاثنين بالفرعون المصري، ومنحته رفقة زميله فابينيو أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول في المباراة، بنحو 9 درجات من 10.

وكتبت شبكة «إسبن» العالمية: محمد صلاح يدخل قائمة العظماء، يا له من لاعب، بينما أجمعت الصحف الإنجليزية في عناوينها على أن محمد صلاح أسطورة، وأوضحت: الفرعون التاريخي يصل إلى 100 هدف في البريميرليج.

كما أشاد حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم بإنجاز محمد صلاح، وهنأ اللاعب المصري على الوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبدوره هنأ اتحاد الكرة اللاعب عبر اتصال هاتفي من المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة.

وبخلاف تواجده كخامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف، بات محمد صلاح أسرع جناح يسجل 100 هدف في البريميرليج، وأول جناح غير بريطاني يصل لهذا العدد من الأهداف.

من جهته، أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية مدافع منتخب إنجلترا السابق، جاري نيفيل، والذي يعمل محلل بشبكة «سكاي» الرياضية العالمية بمحمد صلاح، مؤكداً أنه كان رائعاً أمام ليدز يونايتد، وتفوق على ساديو ماني في اللمسة الأخيرة، مشيراً إلى أن تسجيل لاعب جناح لهذا العدد من الأهداف أمر مثير للإعجاب، ولكن ذلك يعود لطريقة تفكير محمد صلاح وحرصه على الاختراق وتسجيل الأهداف مثلما يفكر البرتغالي رونالدو.

وأضاف نيفيل: محمد صلاح ليس أنانياً، ولكنه لاعب رائع جداً، ولم أتوقع حين عاد للدوري الإنجليزي من جديد، أن يكون هو ذلك اللاعب المبدع الذي نراه الآن.