تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين.. إلقاء المعالق أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

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ألقى عدد من المحتجين المعالق أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، في إشارة رمزية إلى عملية سجن جلبوع التي حفر فيها الأسرى الستة نفقا من أرضية المعتقل فروا عبره.

وتظهر الصورة مئات الملاعق الملقاة على مدخل سفارة إسرائيل في واشنطن ألقاها محتجون على وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحسب ما نقلها المركز الفلسطيني للإعلام.

وفي السياق نفسه ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما تسمى «محكمة الناصرة المركزية» قررت خلال جلستها المنعقدة اليوم، رفض الالتماس الذي تقدم به محامي الهيئة للسماح له بزيارة الأسرى الأربعة الذين أُعيد اعتقالهم خلال الأيام الماضية.

وكان محامي الهيئة قد تقدم سابقاً بالتماس للسماح له بزيارة كل من (زكريا زبيدي، ومحمود ومحمد العارضة ويعقوب قادري)، وذلك لمتابعة أوضاعهم الاعتقالية ورصد أماكن احتجازهم، لكن الالتماس تم رفضه.

وأعربت الهيئة عن قلقها من التعتيم الكبير فيما يتعلق بقضية الأسرى الأربعة، محذرةً من أن تنصب ردات الفعل الإسرائيلية على الإنتقام منهم والتفرد بهم.

يذكر بأن جيش الاحتلال كان قد أعاد اعتقال فجر السبت الماضي الأسير زكريا الزبيدي والأسير محمد العارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين «يعقوب قادري ومحمود العارضة» مساء يوم الجمعة الماضي في الناصرة، وذلك بعد عدة أيام من تحرير أنفسهم وأسيرين آخرين من سجن «جلبوع».

وفر 6 أسرى فلسطينين الأسبوع الماضي من سجن جلبوع، عبر فتحة داخل إحدى الزنازين، متصلة بنفق ينتهي بفتحة أخرى خارج أسوار السجن، وأعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى بحثا عنهم بمشاركة الجيش والشرطة وأجهزة أمنية أخرى، فيما تشير التقديرات أن النفق تم حفره بواسطة ملعقة خلال أشهر.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى تاريخ 30 يونيو 2021، نحو (4850) أسيرًا، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (225)، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (540)، وفق أرقام وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.