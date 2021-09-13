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رحّب أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله بتشكيل الحكومة، وقال: «نشكر كل من شارك في هذا الإنجاز، ونشكر الرئيس حسان دياب على صبره ووطنيته وقبوله المسؤولية كما نشكر الوزراء على عملهم».

وخلال كلمة له حول آخر التطورات والمستجدات، قال نصرالله: «أولويات الحكومة الحالية يجب أن تكون انقاذ البلد من قلب الانهيار والإصلاح ومعيشة الناس».

وأضاف، «نؤيد التحضير للإنتخابات النيابية، ونؤكد أننا مع إجراء هذه الانتخابات في وقتها»، داعياً إلى «إنجاز البيان الوزاري في أسرع وقت من أجل نيل الثقة وخروج البلد من أزماته».

وأكّد نصرالله، أن «المطلوب من الجميع التضامن والتكافل واعطاء الحكومة الوقت الكافي قبل الحكم عليها».

ولفت إلى أن «الحديث الأساسي اليوم هو عن ما وعدنا به في ما يتعلق بباخرة النفط»، مضيفاً: «كان لدينا خياران حول وجهة السفينة الأولى التي تنقل المشتقات النفطية وهما لبنان أو سوريا».

وتابع نصرالله، «لعدم إحراج الدولة اللبنانية وتعريضها للعقوبات، قررنا أن تكون وجهة السفينة عبر سوريا ومن ثم تدخل الشحنات إلى لبنان»، مشيراً إلى أن «سوريا سهلت الحركة في مرفأ بانياس من أجل التخزين وحركة النقل إلى الحدود وامنت صهاريج للنقل».