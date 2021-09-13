وزير الشباب والرياضة يلتقي الطفل محمد أسامة صاحبة الموهبة الغنائية

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطفل الموهبة محمد أسامة صاحب الموهبة الغنائية والذى ظهر عبر فيديو قصير عبر خلاله عن موهبته المتميزة في الغناء ولاقت قبولا وصدى كبير على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بين مختلف اوساط الشباب، بحضور كريس المصري ووالدة الطفل محمد أسامة.

أعرب صبحي عن سعادته بلقاء الطفل محمد أسامه، مضيفاً انه يهتم بالمواهب المصرية المختلفة، وسيتم العمل على إدخال محمد في اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح وزير الشباب ان رعاية الشباب يسهم كثيراً في استغلال طاقتهم ومهاراتهم بالشكل الذي يخدم المجتمع خاصة ان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحرص دائما في كافة توجيهات سيادته على رعاية الشباب ورعايته بالشكل المثالى.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى ان الوزارة حريصة دائما على رعاية والنظر إلى مواهب الشباب في كل المحافظات من أجل اكتشافهم وتنمية قدراتهم بالشكل المثالى.