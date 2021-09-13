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استقبل الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وفداً من دولة جنوب السودان الصديقة، يضم عدداً من مسؤولى النيابة العامة والقضاء والأجهزة التابعة، للاطلاع على دور الرقابة المالية وآلياتها فى تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة الأسواق واستقرارها وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالى غير المصرفى، بحضور المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، والقاضى خالد النشار، كبير مستشارى رئيس الهيئة.

وأوضح د. عمران أن الوفد الزائر كان مهتما باستعراض التجربة المصرية فى دمج الأجهزة الرقابية المختصة بالرقابة على أنشطة سوق المال، والتأمين، والتمويل العقارى معاً تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى أسند إليها مهمة الإشراف والرقابة على القطاع المالى غير المصرفى منذ عام 2009، وما شهدته بدخول عقدها الثانى من إطلاق لاستراتيجيتها الشاملة للقطاع المالى غير المصرفى- كخارطة طريق جديدة- لمواجهة تحديات بناء نظام مالى غير مصرفى احتوائى محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالى من رؤى وأفكار إلى واقع فعلى ويضع فى مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودى الدخل.

كما قام القاضى خالد النشار بتقديم عرض- مرئى- يتضمن رؤية كاملة للأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر والقوانين المنظمة لها والوحدات العاملة، كما استعرض مشوار الهيئة فى الرقابة على نشاط سوق رأس المال المصرى، والبنية التشريعية التى صدرت لإطلاق بورصة العقود المستقبلية، وما تأمل أن تحققه الهيئة من نقلة نوعية فى التعاملات فى الأنشطة تحت رقابتها عقب إصدار تشريعها Fintec «تنظيم التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية».

وحرص الوفد الزائر على أن تتضمن جولته المركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بمُجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة، ولقاء المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذى للمركز، والتعرف على دور المركز فى نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات، خاصة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.