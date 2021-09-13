البورصة تقترح تعديلات على قيد وشطب الأوراق المالية تفتح آفاقًا للشركات الناشئة للتوسع

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تقدم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شؤونها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء سيادته مع عدد من رواد الأعمال الذين نجحوا فى تحويل أفكارهم إلى واقع، على رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية.

حيث قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعديلات المقترحة تأتى استجابة للمتغيرات السريعة فى نماذج أعمال الشركات الناشئة، والتى تختلف عن الشركات التقليدية، مؤكداً أنها تعديلات فى حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاقا جديدة للشركات الناشئة التى تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر فى نمو الاقتصاد المصرى، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة فى البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

تضمنت التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة 8 مكرر، والتى تنظم عملية قيد أسهم الشركات المصرية ذات غرض الاستحواذ، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن، والتى تجيز قيد أسهم الشركات المصرية التى يكون غرضها الوحيد هو الاستحواذ، على أن ينص نظامها الأساسى على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر فى أوعية ادخارية ذات عائد ثابت ومجنبة لدى متلقى الاكتتابات لحين الاستحواذ، وأنه فى حال عدم القيام بعمليات استحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد سوف يتم رد الأموال للمستثمرين بالعائد المحقق لها، ويتم شطبها وفقاً للبند (9) من هذه المادة، على أن تكون الشركة متعاقدة مع أحد مديرى الاستثمار المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية العاملين بمجال الاستثمار المباشر أو رأس مال المخاطر.

تتضمن التعديلات المقترحة أيضا إدخال بعض التعديلات على المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، لتسهيل عمليات استحواذ الشركات المقيدة على شركات غير مقيدة بشرط التزام الشركات محل الاستحواذ بمعايير الحوكمة كاملة وتحقيقها معدل نمو مركبا بموجب للإيرادات، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة بما يأتى بالنفع على سوق المال المصرى والاقتصاد ككل.

من جانب آخر، افتتح عدد من قيادات المجتمع المدنى والعمل الأهلى والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، جلسة تداول، أمس الاثنين، احتفالا بفعاليات اليوم العالمى للعمل الخيرى، بحضور مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، وذلك حرصاً من إدارة البورصة على دعم ومساندة جهود جمعيات ومؤسسات تنمية المجتمع، وتقديم يد العون والمساعدة لهم للقيام بدورهم على الوجه المطلوب.

عقب افتتاح جلسة التداول وقع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، 4 بروتوكولات تعاون مع عدة مؤسسات أهلية، تتضمن حزمة مساعدات مالية تم اعتمادها من مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، توجه لعدد من الجمعيات الأهلية والمستشفيات لتعزيز أنشطتهم المجتمعية، دعماً للاستراتيجية التى تتبناها الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة لكل المصريين.