«رجال الأعمال»: أعداد المستوردين المنضمين إلى «نافذة» فى الفترة التجريبية «جيدة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من أهم المشروعات العظيمة التى تستهدف تحسين ترتيب مصر فى المجتمع الدولى، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركى والوقوف على المعوقات التى تواجه تيسير حركة البضائع وزيادة التجارة البينية.

وأشار حمزة، خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك، إلى أن أعداد المستوردين المنضمين إلى نافذة فى الفترة التجريبية «جيدة» والإقبال على التسجيل من جانب الموردين بالخارج يسير بصورة طبيعية، كما أنه مع بداية التطبيق الإلزامى فى ١ أكتوبر المقبل ستنضم أعداد جديدة من الشركات.

من جانبه أكد المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، أن ٩٥٪ من واردات وصادرات مصر تتم حالياً عبر منصة نافذة للتجارة الإلكترونية فى إطار رؤية الدولة لتوحيد نقطة دخول واحدة للبضائع بالعمل على حوكمة الواردات ومشروعات رقمنة دورة الإجراءات والمستندات، والتى ستلغى التعامل بالملف الورقى.

وأشار إلى أن منصة نافذة قد قلصت تماماً عدد الخطوات والإجراءات التى يقوم بها المستخلص من ٣٠ خطوة قبل المنظومة لتصبح ٣ خطوات حالياً، بجانب الفصل التام بين متلقى الخدمة والموظف، بجانب الربط مع نحو ٢٠ جهة تعرض عليها الشهادات والمستندات إلكترونيا.

كما أشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات قد سرّع من وتيرة متوسطات أيام الإفراج الجمركى للبضائع من ١٨ يوما لتصبح ٥ أيام بحد أقصى بحسب جهات العرض.

وأوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بحرا لمصر يبدأ من تسجيل المستورد المصرى على منصة نافذة بجانب المصدر الأجنبى بمنصة كارجو اكس، ثم الحصول على رقم الشحنة ACID، والتى يتم وضعها على فاتورة المصدر ومستندات الشحن وتجهيز الإجراءات والتحقق منها من الجهات إلكترونيا للبدء فى إجراءات التخليص المسبق قبل الشحنة، ثم الفحص والمعاينة بعد وصول الرسائل.

وأشار إلى أنه قد تم تسجيل نحو ١٨ ألف كيان مصرى فى المنظومة الجديدة، من بينها ١٦ ألف شركة تعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات وتسجيل نحو ٢٩ ألف مصدر أجنبى بمنصة كارجو اكس، لافتاً إلى إصدار أكثر من 220 ألف بطاقة ACID.

وكشف عن أن مشروع نظام المخاطر سيتم العمل به فى ٢٠٢٢، حيث يهدف إلى إعادة تقييم قاعدة البيانات ووضع المسار الأخضر، والذى يتيح الإفراج مباشرةً للبضائع عند الوصول، وبالتالى تقليل زمن الإفراج.

وقال أحمد الروبى، مدير مشروع التسجيل المسبق للشحنات بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، إن دورة المستندات البنكية بالمنظومة الإلكترونية سيتم تقديمها إلكترونيا من خلال البنوك.

وأضاف الروبى أنه جارٍ العمل مع البنك المركزى المصرى للانتهاء من تداول المستندات إلكترونيا، متوقعاً صدور تعليمات لجميع البنوك المصرية فى هذا الصدد بعد اكتمال المنظومة والتطبيق الإلزامى فى أكتوبر المقبل.

وأكدت نجوى زغمور، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بمصلحة الجمارك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات إلزامى على البضائع الواردة بحرا لجميع الموانئ المصرية، اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وأشار محمد جمعة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المجتمع التجارى، إلى أن التخليص المسبق يبدأ قبل بدء شحن البضاعة ووصولها وذلك من خلال تدخل الجهات الرقابية وفقا لماهية البضائع والمراجعة المستندية للشحنة، والتحقق من اكتمال مستندات الشحنة قبل وصولها.

وشارك فى المناقشات عدد كبير من السادة الحضور من أعضاء الجمعية، حيث تم الرد من قبل ممثلى مصلحة الجمارك وشركة MTS على استفساراتهم حول كافة إجراءات التسجيل، كما تم توضيح الكثير من الأمور التى كانت تبدو غير واضحة فى السابق.