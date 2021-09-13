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جامعة سوهاج تواصل حملة التطعيم ضد

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جامعة سوهاج تواصل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا جامعة سوهاج تواصل حملة التطعيم ضد

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تواصلت بجامعة سوهاج أعمال حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»، لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة والطلاب، ضمن خطة الدولة للحفاظ على صحة مواطنيها، وحرص الجامعة على سلامة منتسبيها.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج- خلال جولته لتفقد أعمال التطعيم يرافقه أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور مجدي القاضي رئيس حملة التطعيم وعميد كلية الصيدلة، وصبري إبراهيم مديرعام رعاية الشباب المركزية- أن الحملة يجرى تنفيذها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وهى مستمرة خلال مواعيدها الرسمية والمعلنة سلفاً، حتى الإنتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة بنسبة ١٠٠%، لافتاً إلى أنه سيتم زيادة الجرعات طردياً مع زيادة الأعداد المتلقية للقاح.

وشدد عبدالخالق، على جميع المتعاملين مع الجامعة بسرعة تلقي اللقاح قبل النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، لانتظام سير العملية التعليمية منذ بداية العام الجامعي الجديد بشكل ميسر وآمن .

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الصيدلة والمشرف على الحملة، أن الجامعة وفرت أكثر من نوع من اللقاحات الخاصة بفيروس «كورونا» ومنها «سينوفارم، وسينوفاك، واسترازينيكا»، موضحاً أن التطعيم باللقاح يتم تحت إشراف طبي كامل وبشكل آمن، وأن عدد المتلقين للقاح اليوم بلغ أكثر من ٩٥ موظف، لافتاً إلى أن تلقي اللقاح يتم بطريقة منظمة من خلال تقسيم العمل إلى عدة لجان، تبدأ بعملية التسجيل إلكترونياً ببطاقة الرقم القومى، وتستكمل بقية الإجراءات المتعلقة بالحالة الصحية لمتلقي التطعيم، حتى تعبئة البيانات الخاصة بكرت المتابعة للجرعة الثانية.

وأشار أحمد عبدالحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، إلى أن التطعيم متواصل خلال ٦ أيام بالأسبوع، إبتداء من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعه ٩ صباحاً وحتي ٩ مساءً بعدد ٥ منافذ متفرقة، وهي مبني الأنشطة الطلابية أعلى البنك الأهلي فرع الجامعة، وكلية الصيدلة، والإدارة الطبية بمبنى ج، ومدينة الطالبات، ومركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية.

المصرى اليوم

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