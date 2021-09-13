★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقترب مسؤولي قطاع السلة بنادى الزمالك من إنهاء إجراءات قيد وتسجيل المحترف الجديد إدجار سوسا، في قائمة الفريق بسجلات اتحاد كرة السلة حتى يتمكن من المشاركة في البطولات المقبلة.

وخضع اللاعب إلى الكشف الطبى لاستلام نتيجته وتقديمها ضمن الأوراق التي يتم تسليمها للاتحاد مع قيمة قيد اللاعب في صفوف الفريق الأبيض.

ويستعد الفريق الاول لكرة السلة بنادى الزمالك، للمشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك بعدما تلقى الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل أفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير من عام 2022 وتحديدا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.