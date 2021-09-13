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سادت حالة من الاستياء داخل وزراة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي بعد شكوي بعض أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك من سفر وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة احمد عبدالوكيل الي مصيف الزمالك بمرسي مطروح حاليا.

وقال مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة ان الوزير سيفتح تحقيق في هذه الواقعة للتأكد من صحة سفر وكيل الوزارة مدير مديريةالشباب والرياضة بالجيزة إلى مصيف نادي الزمالك بمرسي مطروح مع أسرته.

واكد المصدر ان مديرية الشباب والرياضة هي المنوطة بالإشراف علي انتخابات نادي الزمالك وسبق وقامت بتعيين اللجنة المؤقتة لادارة النادي الأمر الذي يضع وزارة والمديرية في حرج حالة ثبوت سفر وكيل الوزارة الي مصيف نادي الزمالك.

واختتم المصدر تصريحاته بان الوكيل قد يكون عضوا في جمعية نادي الزمالك العمومية ويحق له السفر ضمن مصيف الزمالك لكن الازمة الحقيقة هي عدم اختياره ضمن القرعة العلنية التى اجرتها لحنة الزمالك سابقا لاختيار المصيفين فضلا عن انه في حالة تاكد الوزير من سفره دون ان يكون عضوا او تم اختياره في القرعة فسيكون هناك ازمة في سفره حالة ثبوت اقامته في مصيف الزمالك.

يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه احمد عبد الوكيل الرد علي المصري اليوم للتعليق علي سفره من عدمه.