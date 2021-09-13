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وزير الرياضة يكرم أدهم معتز لاعب السلاح لحصوله على المركز الأول على العالم

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وزير الرياضة يكرم أدهم معتز لاعب السلاح لحصوله على المركز الأول على العالم وزير الرياضة يكرم أدهم معتز لاعب السلاح لحصوله على المركز الأول على العالم

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التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدكتور عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وادهم معتز لاعب منتخب للناشئين لسلاح السيف والحاصل على الميدالية الذهبية لبطولة العالم للناشئين.

حيث كرم وزير الشباب والرياضة أدهم معتز بمناسبة حصوله على المركز الأول على العالم في سلاح السيف، طبقاً للتصنيف الدولي الذي أعلنه الاتحاد الدولي.
أعرب صبحي عن سعادته بحصول أدهم على المركز الأول على العالم، مؤكداً أن حصوله جاء بعد مجهود كبير ومتابعة من الاتحاد المصري للسلاح ووزارة الشباب والرياضة، والعمل على توفير كل متطلبات اللاعبين من معسكرات مختلفة لرفع مستوي اللاعبين بالاضافة إلى المشاركة في البطولات المختلفة وهو ما ظهر جليا في بطولة العالم للناشئين والتي استضافتها مصر.

كما استعرض صبحي الخطة المستقبلية استعداداً لمشاركة أدهم معتز في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية «باريس 2024»، والتركيز على إعداد برنامج زمني لجميع اللاعبين للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية والمنافسة على ميدالية أولمبية في البطولة.

وكان الإتحاد الدولي للسلاح قد أعلن التصنيف الشهري الاعبين الدوليين لمرحلة الناشئين، حيث جاء أدهم في المركز الأول عالمياً لسلاح السيف في تصنيف شهر أغسطس.

المصرى اليوم

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