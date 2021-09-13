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استعاد محمد عبدالشافى الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، رقمه الأساسى «13» والذى كان يرتديه الدولى التونسى فرجانى ساسى في الموسم المنقضى، حيث تم قيد عبدالشافي في القائمة الأفريقية للموسم المقبل برقم القميص الذي كان يرتديه ساسى.

وعبر اليساري الدولي عن سعادته بعودة رقمه المفضل خلال مسيرته الكروية المميزة مع الفارس الأبيض.

فيما حصل أحمد أبوالفتوح على قميص محمد عبدالشافى رقم «19» وتم قيد اللاعب في القائمة الأفريقية بهذا الرقم، فيما تم ترك رقم 29 الذي كان يرتديه أبوالفتوح ليصبح متاحا لأى لاعب يرغب في الحصول عليه.