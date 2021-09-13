أبرزهم خماسي الأهلي..فيوتشر يتعاقد مع 13 لاعبًا

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نجح مسؤولو نادي فيوتشر إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في حسم التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، من أجل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى فريق فيوتشر، تحت قيادة مديره الفني على ماهر، للظهور بمستوى مميز في الموسم الأول له بمسابقة الدوري الممتاز، والتواجد في أحد مراكز المقدمة، في جدول ترتيب الدوري.

ودعم الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز صفوفه في الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع كل من المدافع سعد سمير لاعب خط الوسط كريم نيدفيد، والمدافع محمد عبدالمنعم، والجناح مصطفى البدري والظهير الأيمن فارس طارق، لاعبي النادي الأهلي، على سبيل الإعارة وأحمد عاطف، مهاجم وادي دجلة على سبيل الإعارة بنية البيع.

كما تعاقد بشكل نهائي مع الظهير الأيمن محمود شعبان، المدافع محمود رزق، لاعبا نادي الاتحاد السكندري، والظهير الأيسر طارق طه، والجناح محمد فاروق، لاعبا نادي بيراميدز، الكاميروني جوناثان أنجويم، ظهير أيسر نادي الجونة، محمود مرعي مدافع وادي دجلة، أيمن الصفاقسي، مهاجم النجم الساحلي التونسي.

في حين توصل فيوتشر، لاتفاق مع محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، بشأن انضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، حيث من المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، واقترب أيضًا من التعاقد مع مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر..

ومن المنتظر أن تقوم إدارة نادى فيوتشر بالإعلان عن جميع الصفقات الجديدة، في مؤتمر صحفي، سيتم عقده خلال الأيام المقبلة، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكانت شركة فيوتشر للاستثمار والتسويق الرياضي استحوذت على نادي كوكاكولا الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، وتم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة النادي ليضم المهندس وليد زكي رئيسًا، والكابتن أحمد شوبير نائبًا لرئيس النادي، والدكتور وليد دعبس أمينًا للصندوق، وفي العضوية كل من: النائب علاء عابد، والمهندس محمد حلاوة والمهندس وائل طارق إسماعيل، والكابتن أيمن منصور والدكتور شريف الجبلي، والكابتن أحمد نجم.