النصر يضم «صلاح» الشرطة رسميًا

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يواصل نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق تدعيم صفوف الفريق الاول بضم لاعبين جدد استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني .

وتعاقد نادي النصر مع سيد صلاح الظهير الأيسر لفريق اتحاد الشرطة رسميا في صفقة انتقال حر .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للنصر في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة لمدة ثلاثة مواسم قادمة وجاء ذلك بعدما ابدي خالد غنيم المدير الفني للفريق رضاه عن مستواه وطالب بالتعاقد معه .

من ناحية أخرى خاض النصر مباراة ودية أمام فريق حرس الحدود والتي أقيمت على ملعب النصر وانتهت فوز الحرس بهدفين لهدف أحرز للنصر ميدو العطار واحرز هدفي الحرس محمود ابو جودة واسلام سمير ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة. ودي. يوم الاربعاء المقبل مع بتول اسيوط .

من جانبه أكد خالد غنيم أن النصر استفاد بشكل كبير من المباراة أمام فريق كبير يعد أحد الفرق المرشحه للصعود .

وقال إن الجهاز الفني ركز خلال المباراة على التنوع في النواحي الهجومية بالهجوم من الاجناب والعمق والتحركات التكتيكية لراس الحربة والأجنحة مشيرا إلى أن النصر استفاد بشكل جيد من هذه التجربة .

وعن قرعة الدوري قال غنيم أن جميع مباريات الموسم المقبل صعبة وان مجموعة القاهرة تعد أشبه بالدوري الممتاز وتضم فرق كبيرة صاحبة تاريخ وإمكانيات وان النصر يستعد بقوة لهذا الموسم من أجل البداية القوية من اول مباراة أمام القناة .