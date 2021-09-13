الأهلي يتعادل سلبياً مع بتروجت

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيًّا مع بتروجت، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم ٢١ سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.

شهدت الودية تجربة بعض العناصر الشابة، بالإضافة إلى العناصر العائدة من الإصابة والإعارة، بجانب منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباريات الأخيرة، حيث حقق الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني العديد من المكاسب الفنية خلال هذه الودية.

شهدت بداية المباراة ضغطًا مبكرًا من لاعبي الأهلي بحثًا عن الهدف الأول، حيث جاءت أولى الفرص عن طريق طاهر محمد طاهر، الذي سدد الكرة لتصل إلى رامي ربيعة الذي يحولها ولكنها تعلو عارضة مرمى بتروجت.

وفي الدقيقة ٣١ ينطلق محمود وحيد من الجبهة اليسرى، ويرسل كرة عرضية لتجد رأس وليد سليمان الذي يحولها بقوة لكنها تعلو عارضة مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة ٣٥ سدد محمود كهربا كرة جديدة لكنها مرت بجوار قائم الفريق المنافس.

وفي الدقيقة ٤٠ يهدر حسام حسن فرصة للتهديف بعد أن سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى بتروجت.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

شهدت بداية الشوط الثاني تغييرًا شاملًا في تشكيل الأهلي، بعد أن دفع موسيماني بكل من مصطفى شوبير ومحمد محمود وأحمد سيد غريب وكريم فؤاد وأحمد أشرف وأحمد عبد القادر ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد المغربي وعبد الجواد عبد الرحمن ومصطفى أبو الخير.

وشهد هذا الشوط إهدار الأهلي ضربة جزاء في الدقيقة ٧٠ عن طريق أحمد عبد القادر.

وحاول بعدها لاعبو الأهلي البحث عن هدف التقدم وسط دفاع مستمر من لاعبي بتروجت للحفاظ على نظافة شباكهم، ليطلق حكم المباراة صافرته، معلنًا نهاية اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.