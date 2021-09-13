جلسة بين بن شرقي ولبيب لحسم التجديد عقب عودة اللاعب من الإجازة

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقد جلسة مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى، عقب عودته من الأجازة التي يقضيها حاليا في دبى، وذلك من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث ترغب إدارة الزمالك في حسم ملف تجديد تعاقد اللاعب المغربى في الوقت الحالى حتى لا يتكرر سيناريو التونسى فرجانى ساسى والذى رحل عن النادى مجانا وقبل انتهاء الموسم الماضي.

وسيعود بن شرقى إلى القاهرة غدا الثلاثاء عقب انتهاء مدة الإجازة التي حصل عليها من الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، حيث تسعى اللجنة لحسم الملف قبل استئناف الموسم المقبل، حتى تستقر الأمور داخل الفريق قبل منافسات الموسم المقبل الذي يطمح فيه الزمالك بالتتويج ببطولة دورى ابطال افريقيا.

وحدث خلاف خلال الفترة الماضية بين اشرف بن شرقى ولجنة ادارة الزمالك، بسبب اصرار اللاعب المغربي على وضع شرط جزائى يتيح له دفع مليون دولار ويرحل عن القلعة البيضاء، وهو ما رفتضه لجنة ادارة الزمالك.