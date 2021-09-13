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حبس «العريض» ونجله لحيازتهما هيروين وحشيش وشابو في سوهاج

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حبس «العريض» ونجله لحيازتهما هيروين وحشيش وشابو في سوهاج حبس «العريض» ونجله لحيازتهما هيروين وحشيش وشابو في سوهاج

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أمرت اليوم نيابة قسم ثان مدينة سوهاج، برئاسة أنور فؤاد مدير النيابة، بحبس عامل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية معهما، عقب ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدرات «الهيروين، والحشيش، والشابو» قبل ترويجها وبيعها للمدمنين بدائرة القسم، وقررت النيابة إرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من ضباط قسم مكافحه المخدرات بالمديرية، برئاسة المقدم مصطفى رأفت الشندويلى رئيس مباحث القسم، بناء على معلومات وردت من المصادر السرية، من ضبط تاجر المخدرات وليد. أ. ع وشهرته العريض «٤٨ سنة- عامل»، ويقيم بنجع أبوشجرة بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، ونجله شهاب «٢٣ سنة- عاطل»، لقيامهما بالإتجار في المخدرات وبيعها للمدمنين بدائرة القسم، وضبط بحوزتهما ٢٠ تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن ٦٠ جرام تقريباً، وطربة لمخدر الحشيش وزنت ١٥٠ جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت ٢٥٠ جرام، ولمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو، ومعيار بلاستيكي لتجزئة مخدرى الشابو والهيروين، وهاتف محمول شخصي، وتم التحفظ على المتهمان والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

المصرى اليوم

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