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إعدام شقيقان والمؤبد لصديقهما بتهمة القتل العمد أخذًا بالثأر في المنيا

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إعدام شقيقان والمؤبد لصديقهما بتهمة القتل العمد أخذًا بالثأر في المنيا إعدام شقيقان والمؤبد لصديقهما بتهمة القتل العمد أخذًا بالثأر في المنيا

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قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار اشرف محمد على رئيس المحكمة، وعضوية المستشار صلاح عبدالفتاح الشربيني، والمستشار أحمد محمد صالح، وحضور السيد الأستاذ محمد مكرم صلاح وكيل النيابة العامة، والسيد حازم سليمان أمين السر، حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا لكل من «خالد.ج.ع.م»، وشقيقه «عمر.ج.ع.م»، في الجناية رقم 30640 لسنة 2020 جنايات مركز مغاغة بالمنيا، والمقيدة برقم 1278كلي شمال المنيا، لاتهامهما وآخر بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطن عيد عمار متوبل عمار، إثر خصومة ثأرية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة شريكم الثالث «أحمد.م.أ.م» بالسجن المؤبد، وقررت المحكمة تغريم ثلاثتهم بمبلغ 10 آلاف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة السلاح الناري الغير مرخص والذخيرة المضبوطة بحوزتهم وألزمتهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية، متهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطن «عمار.ع.م.ع»، بعدما تتبع ثلاثتهم تحركات المجني عليه، رغبة في الانتقام بسبب خصومة ثأرية قديمة قُتل فيها شقيق المتهمين المحكوم بإعدامهما، وعاونهم المتهم الثلاث، وما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أمطروه بنيران أسلحة نارية اعدوها خصيصا لارتكاب الواقعة، ولاذوا بالفرار مستقلين دراجة نارية .

المصرى اليوم

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