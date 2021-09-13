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القبض على عامل بصيدلية بتهمة الترويج لبيع الأدوية المخدرة عبر «فيس بوك» في الشرقية

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القبض على عامل بصيدلية بتهمة الترويج لبيع الأدوية المخدرة عبر «فيس بوك» في الشرقية القبض على عامل بصيدلية بتهمة الترويج لبيع الأدوية المخدرة عبر «فيس بوك» في الشرقية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الاثنين، أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بالترويج لبيع الأدوية المخدرة والمحظور تداولها على موقع «فيس بوك» مستغلًا عمله عمله بإحدى الصيدليات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص، بنشر مشاركات عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن الترويج لبيع الأدوية المخدرة والمحظور تداولها للراغبين بمقابل مادي.

أسفرت التحريات عن تحديد ذلك الشخص وتبين أنه حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة الشرقية، واتخاذه من عمله بإحدى الصيدليات ستاراً لنشاطه الإجرامي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية والجهات المعنية، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه لآثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وكمية من الأدوية المخدرة والمحظور تداولها.

بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية المخدرة والمحظور تداولها في غير أغراضها العلاجية ومجهولة المصدر، بقصد تحقيق مكاسب مالية.

المصرى اليوم

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