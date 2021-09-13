تحرير 255 محضر وغلق وتشميع 47 ورشة ومحل تجاري في حملة بالغربية

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استمراراً للحملات اليومية التي تقوم بها المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قامت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بشن حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، ذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار السيد وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأسفرت الحملات عن مصادرة 46 شيشة وتحرير 255 محضر متنوع ما بين «103 عدم ارتداء كمامة، 45 نظافة، 12 بيئة، 56 إشغال، 39 مخالفة مواعيد» بجانب فض 7 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 8 مراكز دروس خصوصية وتطهير 183 منشأة .

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