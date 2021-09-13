وزير المالية : خروج 20 مليار دولار من السوق المحلى للخارج في بداية كورونا

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نظم مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان مساء اليوم الإثنين، ندوة بعنوان الأداء المالى بين تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتحديات، تحدث خلالها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أوضاع الاقتصاد المصرى خلال ازمة كورونا وظروفها الصعبة.

وقال معيط إن الحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية ظلت لفترة طويلة في انعقاد وتشاور لمناقشة تداعيات الأزمة على مصر، مؤكدا أنه كان من الضرورى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى، وفقا للشفافية، وأكد أن مصر من قلائل الدول التي حققت نموا ايجابيا رغم تداعيات الجائحة،

وكشف عن أن مصر خرج منها نحو ٢٠ مليار دولار في غضون ٤ إلى ٦ أسابيع خلال بداية كورونا من سوق أدوات الدين الحكومى -اذون وسندات خزانة- أموال تخص مستثمرين أجانب. وقال إن المالية فقدت إيرادات بنحو ٢٠٠ مليار جنيه كان ينبغي تحصيلها ولم يتم ذلك خلال العام الماضى ٢٠١٩/٢٠٢٠ عقب إندلاع الجائحة.

كما كشف وزير المالية عن حل أزمة تخص المجلس التصديرى للملابس الجاهزة مع تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك دون أن يذكر تفاصيلها، لكنه أكد التوصل إلى حل مرضي للجميع. واستعرض محمد معيط خلال الندوة عرض تفصيلى لمؤشرات الاقتصاد المصرى بالأرقام والبيانات.